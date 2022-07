Caldo record, in arrivo Spagna 44 gradi (Di martedì 12 luglio 2022) (Adnkronos) – In arrivo una nuova ondata di Caldo record in Spagna. Fra oggi e dopo domani, in alcune zone del Paese, le temperature raggiungeranno i 44 gradi. Solo tre settimane fa, la Spagna aveva attraversato uno dei periodi più caldi della sua storia. Tredici delle 17 regioni autonome oggi hanno denunciato livelli di allerta, gialli, arancione o rossi, come mai era avvenuto a luglio. Le zone più colpite dal Caldo sono il sud ovest del Paese e parte dell’isola di Maiorca. Oggi a Madrid sono previsti 39 gradi, domani 41, e giovedì 42. Nella valle di Tagus, nel sud ovest, giovedì, si arriverà a 44 gradi. In seguito, sulle regioni costiere, sull’Atlantico e il Mediterraneo, tornerà il ‘fresco’ relativo, con temperature comprese ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 12 luglio 2022) (Adnkronos) – Inuna nuova ondata diin. Fra oggi e dopo domani, in alcune zone del Paese, le temperature raggiungeranno i 44. Solo tre settimane fa, laaveva attraversato uno dei periodi più caldi della sua storia. Tredici delle 17 regioni autonome oggi hanno denunciato livelli di allerta, gialli, arancione o rossi, come mai era avvenuto a luglio. Le zone più colpite dalsono il sud ovest del Paese e parte dell’isola di Maiorca. Oggi a Madrid sono previsti 39, domani 41, e giovedì 42. Nella valle di Tagus, nel sud ovest, giovedì, si arriverà a 44. In seguito, sulle regioni costiere, sull’Atlantico e il Mediterraneo, tornerà il ‘fresco’ relativo, con temperature comprese ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Caldo record, al bioparco di Torino ghiaccioli per gli animali. Con carne e pesce o frutta, a seconda della dieta d… - pescarese1973 : RT @Ingrid85019794: Si preannuncia la settimana record di #nessunacorrelazione Tranquilli è solo il caldo, mettetevi pure in fila per la 26… - CorriereUmbria : Nuova ondata di calore in Italia: l'Umbria tra le regioni più colpite dal grande caldo. Ecco quanto durerà #meteo… - GiovanniPortel8 : RT @Ingrid85019794: Si preannuncia la settimana record di #nessunacorrelazione Tranquilli è solo il caldo, mettetevi pure in fila per la 26… - infoitinterno : Meteo in Emilia Romagna, caldo africano in arrivo: temperature da record -