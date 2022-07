“Inverno da incubo”. Friedman dà tutta la colpa a Putin: sta ammazzando l'Europa (Di lunedì 11 luglio 2022) Alan Friedman, giornalista americano, è ospite dell'edizione dell'11 luglio de L'Aria che Tira, talk show di La7 condotto da Francesco Magnani, e approfondisce le conseguenze economiche derivanti dallo scoppio della guerra tra Russia ed Ucraina e il taglio del gas portato avanti da Mosca: “La situazione è molto molto complessa, perché è chiaro che Putin sta usando la fornitura di gas o chiudere i rubinetti come un ricatto, come un'arma contro l'Europa. Quindi Putin sta ammazzando la crescita del PIL in Italia e nel resto d'Europa per cercare di convincere l'Europa a mollare la resistenza in Ucraina, lasciandogli prendere tutto. In Italia il piano di Cingolani riguarda 4 o 5 elementi chiave, ma non tutti arrivano prima di questo Inverno”. “C'è ... Leggi su iltempo (Di lunedì 11 luglio 2022) Alan, giornalista americano, è ospite dell'edizione dell'11 luglio de L'Aria che Tira, talk show di La7 condotto da Francesco Magnani, e approfondisce le conseguenze economiche derivanti dallo scoppio della guerra tra Russia ed Ucraina e il taglio del gas portato avanti da Mosca: “La situazione è molto molto complessa, perché è chiaro chesta usando la fornitura di gas o chiudere i rubinetti come un ricatto, come un'arma contro l'. Quindistala crescita del PIL in Italia e nel resto d'per cercare di convincere l'a mollare la resistenza in Ucraina, lasciandogli prendere tutto. In Italia il piano di Cingolani riguarda 4 o 5 elementi chiave, ma non tutti arrivano prima di questo”. “C'è ...

