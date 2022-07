**Governo: Mattarella vede Draghi, Colle vigila in attesa voto Senato su Dl Aiuti** (Di lunedì 11 luglio 2022) Roma, 11 lug. (Adnkronos) - Anche se “era una decisione già chiara", per "una questione di merito per noi importante, che avevamo anticipato", come spiegato dal leader M5S, Giuseppe Conte, la scelta dei pentastellati di non partecipare al voto finale alla Camera sul decreto legge Aiuti fa salire pericolosamente la tensione all'interno di Governo e maggioranza, avvicinando quello che potrebbe essere un punto di non ritorno. E' chiaro che al Quirinale la situazione viene monitorata costantemente e l'incontro del tardo pomeriggio tra il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e quello del Consiglio, Mario Draghi, è stata l'occasione per un nuovo punto della situazione e per cercare di mettere ordine nelle tessere del complicato puzzle che si cerca di comporre sui vari tavoli politici ed istituzionali. Come è suo costume il Capo ... Leggi su iltempo (Di lunedì 11 luglio 2022) Roma, 11 lug. (Adnkronos) - Anche se “era una decisione già chiara", per "una questione di merito per noi importante, che avevamo anticipato", come spiegato dal leader M5S, Giuseppe Conte, la scelta dei pentastellati di non partecipare alfinale alla Camera sul decreto legge Aiuti fa salire pericolosamente la tensione all'interno di Governo e maggioranza, avvicinando quello che potrebbe essere un punto di non ritorno. E' chiaro che al Quirinale la situazione viene monitorata costantemente e l'incontro del tardo pomeriggio tra il Presidente della Repubblica, Sergio, e quello del Consiglio, Mario, è stata l'occasione per un nuovo punto della situazione e per cercare di mettere ordine nelle tessere del complicato puzzle che si cerca di comporre sui vari tavoli politici ed istituzionali. Come è suo costume il Capo ...

