"È un pericolo". Lo studio annienta i fan della canna libera (Di lunedì 11 luglio 2022) La sinistra cerca a tutti i costi di arrivare alla liberalizzazione della cannabis entro il 2023 ma un documento del governo inchioda i sostenitori Leggi su ilgiornale (Di lunedì 11 luglio 2022) La sinistra cerca a tutti i costi di arrivare allalizzazionebis entro il 2023 ma un documento del governo inchioda i sostenitori

Pubblicità

RitaStefanelli1 : RT @luomomascherato: [3/5] Dr.ssa. Bolgan, min. 26:40 «Se oggi c'è un decesso o una reazione avversa grave e domani ci dicono che non c'è n… - Anna60428530 : @LisaS_1981 @ann_sterne Sì ma ora per fortuna il pericolo è passato. Sì ho un … cane. In realtà è un cavallo di raz… - radiolasernews : IL CAMBIAMENTO CLIMATICO HA PRODOTTO UN AUMENTO SENZA PRECEDENTI DEL PERICOLO DI INCENDI NEL MEDITERRANEOUNO STUDIO… - Agenparl : studio cambiamento climatico pericolo incendi - - lapatty_dan : RT @Antonio_Caramia: È proprio vero. Tutti, politici, pseudo scienziati e pseudo divulgatori, che difendono a spada tratta l'approccio 'va… -