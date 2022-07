Come tradurre i documenti Word (Di lunedì 11 luglio 2022) Con i documenti Word può capitare di ritrovarsi tra le mani un documento redatto in lingua inglese o o in un'altra lingua che non conosciamo. In questi casi possiamo benissimo affidarci al traduttore integrato all'interno della suite Office o, in alternativa utilizzare delle app per mobile o dei siti web per tradurre qualsiasi tipo di documento in formato .doc o .docx. Nei capitoli che seguono vi mostreremo nel dettaglio da PC, da smartphone o tablet e infine quali siti è possibile utilizzare per tradurre i documenti online senza dover installare nessun programma. LEGGI ANCHE -> Programmi migliori per tradurre su PC tradurre documenti Word su PC e Mac Su PC e Mac possiamo tradurre i documenti in ... Leggi su navigaweb (Di lunedì 11 luglio 2022) Con ipuò capitare di ritrovarsi tra le mani un documento redatto in lingua inglese o o in un'altra lingua che non conosciamo. In questi casi possiamo benissimo affidarci al traduttore integrato all'interno della suite Office o, in alternativa utilizzare delle app per mobile o dei siti web perqualsiasi tipo di documento in formato .doc o .docx. Nei capitoli che seguono vi mostreremo nel dettaglio da PC, da smartphone o tablet e infine quali siti è possibile utilizzare peronline senza dover installare nessun programma. LEGGI ANCHE -> Programmi migliori persu PCsu PC e Mac Su PC e Mac possiamoin ...

