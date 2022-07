Angelo Guglielmi: è morto a 93 anni il “papà” di Raitre. Lanciò Blob, Avanzi e Samarcanda – Il video (Di lunedì 11 luglio 2022) È morto nella notte all’età di 93 anni Angelo Guglielmi. Storico direttore di Rai3, Lanciò negli anni Ottanta i programmi che hanno fatto la storia della rete e della tv pubblica, oltre che personaggi come Corrado Augias, Michele Santoro, Serena Dandini e Fabio Fazio. È stato dirigente Rai ma anche critico letterario, saggista e giornalista. Si è spento nel sonno, fa sapere la famiglia. Nato ad Arona il 2 aprile 1929, è stato anche direttore dal 1995 al 2001 dell’Istituto Luce. Dal 1987 al 1994 è stato direttore di Raitre. Trasformandola da canale anonimo e spesso superato dalle tv locali in uno spazio per l’innovazione e gli esperimenti. Ottenendo anche un grande successo di pubblico con trasmissioni come Samarcanda, Blob, Mi Manda ... Leggi su open.online (Di lunedì 11 luglio 2022) Ènella notte all’età di 93. Storico direttore di Rai3,negliOttanta i programmi che hanno fatto la storia della rete e della tv pubblica, oltre che personaggi come Corrado Augias, Michele Santoro, Serena Dandini e Fabio Fazio. È stato dirigente Rai ma anche critico letterario, saggista e giornalista. Si è spento nel sonno, fa sapere la famiglia. Nato ad Arona il 2 aprile 1929, è stato anche direttore dal 1995 al 2001 dell’Istituto Luce. Dal 1987 al 1994 è stato direttore di. Trasformandola da canale anonimo e spesso superato dalle tv locali in uno spazio per l’innovazione e gli esperimenti. Ottenendo anche un grande successo di pubblico con trasmissioni come, Mi Manda ...

