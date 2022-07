Sudafrica, sparatoria in un bar di Soweto: 14 morti tra i 19 e i 35 anni – I video (Di domenica 10 luglio 2022) Sarebbero 14 le persone morte in seguito a una sparatoria la notte scorsa in un bar di Soweto, alle porte di Johannesburg, in Sudafrica: lo ha reso noto la polizia. Tre i feriti gravi. «Siamo stati chiamati poco dopo la mezzanotte», ha detto il tenente di polizia Elias Mawela. Al loro arrivo gli agenti hanno confermato che 12 persone erano morte, ha aggiunto, e altre due sono decedute successivamente per le ferite riportate. Sul suo profilo Twitter il reporter Sicelo Hlanula Mkhize del canale di notizie Sudafricano SABC News, ha postato un video dell’area attualmente sorvegliata nei pressi della quale sarebbe avvenuta la sparatoria. «Le vittime dovrebbero avere un’età compresa tra i 19 e i 35 anni», ha scritto il giornalista. Secondo quanto riportano i testimoni ai ... Leggi su open.online (Di domenica 10 luglio 2022) Sarebbero 14 le persone morte in seguito a unala notte scorsa in un bar di, alle porte di Johannesburg, in: lo ha reso noto la polizia. Tre i feriti gravi. «Siamo stati chiamati poco dopo la mezzanotte», ha detto il tenente di polizia Elias Mawela. Al loro arrivo gli agenti hanno confermato che 12 persone erano morte, ha aggiunto, e altre due sono decedute successivamente per le ferite riportate. Sul suo profilo Twitter il reporter Sicelo Hlanula Mkhize del canale di notizieno SABC News, ha postato undell’area attualmente sorvegliata nei pressi della quale sarebbe avvenuta la. «Le vittime dovrebbero avere un’età compresa tra i 19 e i 35», ha scritto il giornalista. Secondo quanto riportano i testimoni ai ...

Pubblicità

IlZebraapois : '(ANSA) - JOHANNESBURG, 10 LUG - Quattordici persone sono morte in seguito ad una sparatoria la notte scorsa in un… - Bianca34874951 : RT @rtl1025: ?? Quattordici persone sono morte in seguito ad una sparatoria la notte scorsa in un bar di #Soweto, alle porte di #Johannesbu… - ParliamoDiNews : 14 persone sono state uccise in una sparatoria in un bar vicino a Johannesburg, in Sudafrica - Il Post… - zazoomblog : 14 persone sono state uccise in una sparatoria in un bar vicino a Johannesburg in Sudafrica - #persone #state… - Profilo3Marco : RT @SkyTG24: Sudafrica, spari in un bar di Soweto: almeno 14 morti -