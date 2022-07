Kaliningrad | ultimatum russo | le due mosse di Putin per aggirare il blocco

(Di domenica 10 luglio 2022) Continuano a non distendersi le tensioni tra Unione Europea e Russia. In questi ultimi giorni, oltre alla guerra in Ucraina, è tornato alla ribalta ildelle merci europee verso l’exclave di Mosca che si affaccia sul Mar Baltico: la regione del. Cos’è successo inNelle scorse settimane, principale protagonista della vicenda è stata la Lituania, originariamente parte dell’Urss, ma che oggi è tra le più attive nel sostegno militare, economico ed umanitario nei confronti dell’Ucraina. Si pensi, per esempio, che il piccolo Stato baltico, composto da soli 2 milioni e mezzo di abitanti, ha inviato più mezzi bellici a Kiev rispetto a quanto abbia fatto l’Italia fino ad oggi. Attraverso il divieto di importare ed esportare metalli, carbone e materiali tecnologici verso l’enorme territorio, ...

Pubblicità

Simmy882 : L’ultimatum della Russia alla Lituania su Kaliningrad -

Tuttavia, le autorità cinesi non accettano tali. Pertanto, Pechino ha promesso di ... degli australiani nelle Isole Salomone e ai lituani con il minacciato blocco dicontro la ...Dmitri Medvedev lancia un: se la Nato dovesse entrare in Crimea, che la Russia considera parte del suo territorio, ... Nel mirino anche la Lituania e la questione del blocco di. ' ...From Lorenzo Cremonese, Andrea Nicastro and Paolo Foschi News of the war on Thursday, June 30, live • The war came in Ukraine Today 127. • The Russians ...Dmitri Medvedev lancia un ultimatum: se la Nato dovesse entrare in Crimea, che la Russia considera parte del suo territorio, si scatenerà la Terza Guerra Mondiale Se la Nato mette piede in Crimea si s ...