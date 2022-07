Pubblicità

FIT

... 35 partite compresa la Billie Jean King Cup Certo l'erba è un terreno dicompletamente ... si è appena aggiudicata la prova italiana di Gaiba (battendo in finale Sara), il torneo che noi ...Tra i tennisti adel pass per il main draw spiccano numerosi italiani, pronti a giocarsi le ... Tra le donne, invece, occhi puntati sue Stefanini ma non solo. Purtroppo non sarà possibile ... Errani a caccia del titolo a Contrexeville Definito il tabellone delle qualificazioni per i 33mi Palermo Ladies Open in programma sui campi del Country Time Club. A guidare il seeding la statunitense, Lauren Davis, numero 102 della classifica ...