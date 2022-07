“Amici 21”, scoppiata la coppia più amata. Lui rivela: “Perché ci siamo lasciati” (Di domenica 10 luglio 2022) Amici di Maria De Filippi: Alex e Cosmary sono stati una delle coppie più amate del programma. Le cose, purtroppo, tra di loro non sono andate bene Alex e Cosmary sono stati una delle coppie più amate di Amici di Maria De Filippi, sicuramente lo sono stati almeno di questa ultima edizione a cui abbiamo assistito. Sono state in molte le coppie ad essere nate quest’anno, ma Alex e Cosmary essendo così diversi, hanno fatto subito breccia nei cuori dei telespettatori italiani. Amici di Maria De Filippi (Instagram)Alex e Cosmary hanno avuto poco tempo per viversi la loro storia d’amore all’interno del programma, Perché lei uscì in seguito ad una sfida e fu costretto a salutare Alex, ritrovandosi a stare lontana da lui per diversi mesi. Lei in ogni caso ha deciso di aspettarlo e quando lui è uscito, è andata direttamente in ... Leggi su esclusiva (Di domenica 10 luglio 2022)di Maria De Filippi: Alex e Cosmary sono stati una delle coppie più amate del programma. Le cose, purtroppo, tra di loro non sono andate bene Alex e Cosmary sono stati una delle coppie più amate didi Maria De Filippi, sicuramente lo sono stati almeno di questa ultima edizione a cui abbiamo assistito. Sono state in molte le coppie ad essere nate quest’anno, ma Alex e Cosmary essendo così diversi, hanno fatto subito breccia nei cuori dei telespettatori italiani.di Maria De Filippi (Instagram)Alex e Cosmary hanno avuto poco tempo per viversi la loro storia d’amore all’interno del programma,lei uscì in seguito ad una sfida e fu costretto a salutare Alex, ritrovandosi a stare lontana da lui per diversi mesi. Lei in ogni caso ha deciso di aspettarlo e quando lui è uscito, è andata direttamente in ...

