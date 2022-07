UFFICIALE – Inter | rinnovo di contratto per Samir Handanovic

Pubblicità

Inter : Ten years... and counting! Ufficiale il rinnovo di contratto di Samir Handanovic ????? #ForzaInter - Inter : Ufficiale il tabellone della Coppa Italia 2022-2023 ?? Qui le date degli impegni dei nerazzurri ???? - sportmediaset : ?? #Lukaku torna a Milano: eccolo appena arrivato all'aeroporto di Linate ???? Domani inizio ufficiale degli allename… - Fprime86 : RT @SkySport: ULTIM'ORA #MERCATO #INTER, UFFICIALE IL RINNOVO DI #HANDANOVIC: IL PORTIERE HA PROLUNGATO PER UNA STAGIONE #SkyCalciomercato… - piacere_inter : RT @Inter: Ten years... and counting! Ufficiale il rinnovo di contratto di Samir Handanovic ????? #ForzaInter -

... trattative e indiscrezioni di oggi su Milan,, Juventus, Roma, Napoli e tutte le altre squadre di serie A e degli altri campionati Ore 15:45 - Bologna,la cessione di Hickey al ...In attesa della prima amichevole, martedì prossimo contro il Lugano, l'sta lavorando in ritiro e subito si sta mettendo in mostra Lukaku che comincia a scaldare i motori in vista della prossima stagione.Samir Handanovic e l'Inter, avanti insieme. Il club nerazzurro comunica il rinnovo del portiere sloveno per un'altra stagione: "FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il pr ...L'Inter ha comunicato di aver trovato un accordo per il rinnovo di contratto del portiere sloveno Samir Handanovic per un'altra stagione ...