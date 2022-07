Tragedia in mare a Fano: padre muore annegato. Figlio di 8 anni disperso, quello di 13 in ospedale (Di sabato 9 luglio 2022) Purtroppo anche questo fine settimana, ci racconta delle vicende tragiche che arrivano dalle affollate spiagge delle coste italiane, prese d’assalto per via del caldo. Questa mattina intorno alle sette e trena, nel mare antistante la Spiaggia dei Fiori nel quartiere Gimarra a Fano è morto un uomo. La ricostruzione sarà affidata alle forze dell’ordine ma pare che l’uomo è annegato mentre faceva il bagno con i suoi due figli. I fatti sono accaduti a Gimarra, a Fano, in provincia di Pesaro Urbino. Pare che in quel momento, la bandiera, fosse rossa. Oggi su molte coste, il mare infatti è mosso e non faceva differenza il posto in cui l’uomo era in compagnia dei suoi due figli, uno di 8 e uno di 12 anni. Le prime informazioni, arrivate pochissimi minuti fa: l’uomo avrebbe battuto la testa e ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 9 luglio 2022) Purtroppo anche questo fine settimana, ci racconta delle vicende tragiche che arrivano dalle affollate spiagge delle coste italiane, prese d’assalto per via del caldo. Questa mattina intorno alle sette e trena, nelantistante la Spiaggia dei Fiori nel quartiere Gimarra aè morto un uomo. La ricostruzione sarà affidata alle forze dell’ordine ma pare che l’uomo èmentre faceva il bagno con i suoi due figli. I fatti sono accaduti a Gimarra, a, in provincia di Pesaro Urbino. Pare che in quel momento, la bandiera, fosse rossa. Oggi su molte coste, ilinfatti è mosso e non faceva differenza il posto in cui l’uomo era in compagnia dei suoi due figli, uno di 8 e uno di 12. Le prime informazioni, arrivate pochissimi minuti fa: l’uomo avrebbe battuto la testa e ...

