Napoli Barak | affare in sospeso | ecco cosa manca

(Di sabato 9 luglio 2022) L’per ilresta ancora in: gli azzurri prima di comprare devono cedere in mezzo al campo Ilstava pensando aalla fine della stagione, ma al momento l’. Il motivo? Semplice. Gli azzurri devono cedere prima di comprare, soprattutto in mediana. Dovesse uscire Fabian Ruiz De Laurentiis potrebbe tornare alla carica per Antonin. La cifra offerta dagli azzurri tempo fa era di 13 milioni, ma ne servono almeno 18 per convincere Setti a vendere uno dei suoi pezzi pregiati. Lo scrive L’Arena. L'articolo proviene da Calcio News 24.

L'affare per il resta ancora in sospeso: gli azzurri prima di comprare devono cedere in mezzo al campo Il stava pensando a alla fine della stagione, ma al momento l'affare è sospeso.