F1, la sfida tra Leclerc e Sainz: cos’è successo nella sprint race in Austria? Sorpasso e controsorpasso (Di sabato 9 luglio 2022) La sprint race del Gran Premio d’Austria 2022 è andata in archivio a Spielberg con la vittoria di Max Verstappen, che conferma così la pole position ottenuta ieri e potrà quindi partire davanti a tutti anche al via della gara vera e propria di domani. Secondo e terzo posto all’arrivo per le Ferrari, incapaci di scavalcare la Red Bull dell’olandese anche a causa della battaglia in pista che ha visto protagonisti proprio i piloti della scuderia di Maranello. Carlos Sainz, 3° in griglia, si è preso la piazza d’onore subito in curva 1 passando il compagno di squadra Charles Leclerc all’esterno grazie ad una traiettoria migliore in fase di staccata. Successivamente lo spagnolo, vincitore dell’ultimo GP di Gran Bretagna a Silverstone, ha preso tutto la scia della RB18 nella salita verso il ... Leggi su oasport (Di sabato 9 luglio 2022) Ladel Gran Premio d’2022 è andata in archivio a Spielberg con la vittoria di Max Verstappen, che conferma così la pole position ottenuta ieri e potrà quindi partire davanti a tutti anche al via della gara vera e propria di domani. Secondo e terzo posto all’arrivo per le Ferrari, incapaci di scavalcare la Red Bull dell’olandese anche a causa della battaglia in pista che ha visto protagonisti proprio i piloti della scuderia di Maranello. Carlos, 3° in griglia, si è preso la piazza d’onore subito in curva 1 passando il compagno di squadra Charlesall’esterno grazie ad una traiettoria migliore in fase di staccata. Successivamente lo spagnolo, vincitore dell’ultimo GP di Gran Bretagna a Silverstone, ha preso tutto la scia della RB18salita verso il ...

