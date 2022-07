Monza, Di Marzio: “Scatto Pinamonti e sogno Cavani….” (Di venerdì 8 luglio 2022) Monza DI Marzio- Il Monza è attivissimo sul mercato, dopo aver presentato in giornata Birindelli ora continua a regalare colpi. Si cerca una punta di spessore e un centrale d’esperienza da consegnare a Mister Stroppa prima dell’inizio della prossima Serie A. . Foto presa dal profilo Instagram di cavaniofficial21L’attaccante è il punto debole dei Brianzoli, mentre il capocannoniere della scorsa stagione, Christian Gytkjær è in direzione Parma, Adriano Galliani non vuole farsi trovare impreparato. Il sogno rimane Mauro Icardi, ma l’ex Inter vorrebbe giocare ancora la Champions League. Il Monza segue Andrea Petagna in uscita dal Napoli ma soprattutto l’ex Empoli, Andrea Pinamonti. Il giocatore di proprietà dell’Inter ha realizzato questa stagione 13 goal e 1 assist con prestazioni di ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 8 luglio 2022)DI- Ilè attivissimo sul mercato, dopo aver presentato in giornata Birindelli ora continua a regalare colpi. Si cerca una punta di spessore e un centrale d’esperienza da consegnare a Mister Stroppa prima dell’inizio della prossima Serie A. . Foto presa dal profilo Instagram di cavaniofficial21L’attaccante è il punto debole dei Brianzoli, mentre il capocannoniere della scorsa stagione, Christian Gytkjær è in direzione Parma, Adriano Galliani non vuole farsi trovare impreparato. Ilrimane Mauro Icardi, ma l’ex Inter vorrebbe giocare ancora la Champions League. Ilsegue Andrea Petagna in uscita dal Napoli ma soprattutto l’ex Empoli, Andrea. Il giocatore di proprietà dell’Inter ha realizzato questa stagione 13 goal e 1 assist con prestazioni di ...

