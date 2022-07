Maltempo nel Casertano | danni a colture e strutture

(Di venerdì 8 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Ha provocatoalle, ad alberi e avarie ilche da ieri sera si è abbattuto nel. Una violenta grandinata ha interessato l’area del Matese (in particolare i territori di Piedimonte Matese, Letino, Alife): grandi chicchi hanno danneggiato auto, ma soprattutto vigneti e altre coltivazioni. Nella notte, poi, un nubifragio con forte vento, tuoni e fulmini, ha colpito la restante parte della provincia di Caserta, abbattendo alberi, facendo cadere parti di tetto, cartelloni pubblicitari, impalcature di cantieri, come quella che circonda la Chiesa di Costantinopoli ad Aversa; a Macerata Campania il forte vento ha fatto crollare il palco del “RestArt Summer Festival” evento iniziato ieri sera e che durerà fino a domenica 10 ...

vigilidelfuoco : #Maltempo, pioggia e forte vento hanno colpito alcune regioni: oltre 1.000 interventi svolti dai #vigilidelfuoco da… - vigilidelfuoco : #Maltempo, oltre 1500 interventi svolti dai #vigilidelfuoco nel Nord Italia per alberi abbattuti, coperture divelte… - mrs_albinati : Danni incalcolabili nel post maltempo, ma da buona egoista dopo aver dormito stanotte con il lenzuolino sulle gambe… - wirents : RT @partenopea_1926: IO CHE FACCIO COLAZIONE SPENSIERATA FUORI AL BALCONE ASPETTANDO CHE UN FULMINE MI ARRIVI DRITTO NEL CRANIO: #maltempo… - FraValeMary1 : Il sole che splende alto nel cielo, dopo il finimondo di stanotte, mi ricorda me, quando dopo una sbroccata torno a… -

