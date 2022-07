Mariupol; 8 civili morti mentre sminavano la città (Di giovedì 7 luglio 2022) Ore 14.30 - Erano stati costretti dai soldati russi Otto civili ucraini impiegati dalle unità russe per sgomberare le macerie di un impianto metallurgico bombardato a Mariupol sono saltati per aria a causa dell'esplosione di una mina. "Gli occupanti stanno usando i civili locali come specialisti nello smaltimento degli ordigni esplosivi", ha scritto sui social il consigliere del sindaco in esilio Petro Andriushchenko. Lo riporta il Kiyv Independent. Leggi su panorama (Di giovedì 7 luglio 2022) Ore 14.30 - Erano stati costretti dai soldati russi Ottoucraini impiegati dalle unità russe per sgomberare le macerie di un impianto metallurgico bombardato asono saltati per aria a causa dell'esplosione di una mina. "Gli occupanti stanno usando ilocali come specialisti nello smaltimento degli ordigni esplosivi", ha scritto sui social il consigliere del sindaco in esilio Petro Andriushchenko. Lo riporta il Kiyv Independent.

Pubblicità

Agenzia_Ansa : UCRAINA I Otto civili ucraini impiegati dalle unità russe per sgomberare le macerie di un impianto metallurgico bom… - fanpage : Il raid aereo dello scorso 16 marzo contro il teatro di Mariupol in cui avevano trovato rifugio dei civili è stato… - Rojname_com : Ucraina - Russia, le news dalla guerra oggi. Mariupol: 'Civili ucraini costretti a sminare, otto morti' - la Repubb… - lorenzo10469500 : Mariupol, 'costretti a sminare, saltano in aria 8 civili' - Europa - Agenzia ANSA - DarthPump : Ucraina, a Mariupol 'costretti a sminare, saltano in aria 8 civili' -