Conte via dal governo? La legislatura deve arrivare lo stesso a conclusione naturale'

(Di giovedì 7 luglio 2022) Per prima cosa è bene mettere le cose in chiaro. Se alla finedovesse uscire dal, diventerebbe praticamente impossibile un qualsiasi ragionamento sull'alleanza con il Pd, come ha messo ...

Agenzia ANSA

... una specie di "terza" rispetto alle grandi categorie novecentesche, ma che nel tempo è andata ... Le condizioni dia Draghi: aiuti alle famiglie e più collegialità Le indecisioni disono ...Per prima cosa è bene mettere le cose in chiaro. Se alla finedovesse uscire dal governo, diventerebbe praticamente impossibile un qualsiasi ragionamento sull'alleanza con il Pd, come ha messo in chiaro Dario Franceschini, ma la legislatura dovrebbe ... Dl Aiuti: Camera, in corso il voto di fiducia. Conte: 'Sì a Montecitorio, al Senato vedremo' Le indecisioni di Conte sono lo specchio di un Movimento che ha perso la coscienza di sé. A chi parlano adesso i grillini Quali interessi rappresentano Chissà.Il M5S resta diviso sull'ipotesi di lasciare il governo. Di Battista ironizza: "E anche oggi il Movimento 5 Stelle esce dal governo domani” ...