Ultime Notizie – Pnrr | Colao | “Pronta una Schengen del digitale | presto Wallet europeo”

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Bisogna puntare da “un’Italia delad unadel” e “il primo passo sarà realizzare unsu cui caricare documenti riconosciuti in tutta Europa, in tutti Paesi così come sono oggi i documenti cartacei”. A sottolinearlo è stato il ministro dell’Innovazione tecnologica e transizione, Vittorio, nel corso della conferenza stampa, presso la sede della Stampa Estera a Roma, in cui ha fatto il punto sullo stato di avanzamento del suo pacchetto di investimenti del. “Sulla realizzazione concreta di unaeuropea manca un parametro, un riconoscimento reciproco del parametro di documenti digitali”, ha chiarito ...

L'apertura dei corridoi marittimi per far uscire dall' Ucraina e dalla Russia il grano e i fertilizzanti di cui il mondo ha bisogno, inizia a delinearsi. Per ora l'unico annuncio ufficiale è arrivato ...La svolta è arrivata nelle48 ore. Perché non è solo Salvin i ad aver sottolineato nel vertice andato in scena lunedì con ministri e presidenti di Regione che questo esecutivo 'ci ha fatto ... Covid ultime notizie. Oggi in Italia 132.274 nuovi positivi (+58,3% sulla settimana) e 94 morti L'esperto risponde: il cambio di destinazione d'uso degli edifici di lusso e il frazionamento in più unità immobiliari ...Nuova notizia sul bonus di 200 euro: le modalità per averlo cambiano di nuovo per questa categoria di lavoratori, informati subito!