Napoli, via al raduno: a Castel Volturno inizia la nuova stagione

Tempo di lettura: < 1 minuto

Napoli – Con il mese di luglio inizia ufficialmente la nuova stagione di Serie A 2022/23. A circa 40 giorni dall'inizio del Campionato – prima giornata a Ferragosto – tutti i club italiani iniziano a ritrovarsi tra raduni e ritiri in giro per il mondo. Il Napoli, questa mattina, si ritrova al centro sportivo di Castel Volturno, per i test fisici e le visite mediche di routine, per poi partire l'8 luglio in direzione Dimaro in provincia di Trento. nuova stagione, vecchie abitudini. Anche per il 2022, infatti, i primi passi della stagione calcistica del Napoli saranno mossi in Val di Sole. La prima parte del ritiro in montagna termina il 19 luglio.

