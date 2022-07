(Di mercoledì 6 luglio 2022) A spasso conLPI 800 - 4 . Capolavoro di Sant'Agata Bolognese realizzato in 112 pezzi, già tutti venduti: una few - off da 2 milioni di euro (più IVA) che richiama l'iconico ...

Pubblicità

infoitscienza : Lamborghini Countach LPI 800-4, la prova dell’ultima few-off del Toro - Roby_Passarelli : Lamborghini Countach 25° Anniversario e LPI 800-4: la leggenda continua! - videomotorsIT : Il mito è tornato (ed è arrabbiato) // - Motor1italia : ?? Abbiamo guidato l’ultima Countach prodotta nel 1990, insieme alla LPI 800-4 creata per omaggiare i 50 di questo m… - infoitscienza : Lamborghini Countach Lpi 800-4, abbiamo provato la leggenda rinata ibrida -

A spasso conLPI 800 - 4 . Capolavoro di Sant'Agata Bolognese realizzato in 112 pezzi, già tutti venduti: una few - off da 2 milioni di euro (più IVA) che richiama l'iconico modello originale ...Ora, immagiante di viaggiare a ritroso nel tempo, fino al 1971: sotto i riflettori del salone di Ginevra si tolgono i veli alla. Lascia a bocca aperta, le sue linee ...L'ambasciatrice della nuova era elettrica della Lamborghini è anche un omaggio alla supersportiva degli anni Settanta, della quale reinterpreta il design futurista e l'indole hi-tech. Ma non c'è da af ...Abbiamo guidato l’ultima Countach prodotta nel 1990, insieme alla LPI 800-4 creata per omaggiare i 50 di questo modello ...