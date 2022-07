È in dolce attesa”, l’indiscrezione: test di gravidanza positivo in casa Hunziker? (Di mercoledì 6 luglio 2022) Cicogna in arrivo per la famiglia Hunziker? ” È in dolce attesa”: arriva l’indiscrezione che fa gioire il cuore dei telespettatori. Proprio lei potrebbe diventare presto mamma. Che grande gioia! Bebè a bordo nella famiglia Hunziker? Una indiscrezione fa esplodere i sospetti. Scoppia il delirio sui social, i fan sono al settimo cielo. E chi se lo sarebbe mai immaginato proprio ora? Bebè in arrivo in casa Hunziker? Nelle scorse ore sui social è iniziata a girare una notizia che se dovesse essere confermata farebbe davvero scoppiare il cuore di gioia a tutti: “è in dolce attesa”, test di gravidanza positivo in casa Hunziker? La ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 6 luglio 2022) Cicogna in arrivo per la famiglia? ” È in”: arrivache fa gioire il cuore dei telespettatori. Proprio lei potrebbe diventare presto mamma. Che grande gioia! Bebè a bordo nella famiglia? Una indiscrezione fa esplodere i sospetti. Scoppia il delirio sui social, i fan sono al settimo cielo. E chi se lo sarebbe mai immaginato proprio ora? Bebè in arrivo in? Nelle scorse ore sui social è iniziata a girare una notizia che se dovesse essere confermata farebbe davvero scoppiare il cuore di gioia a tutti: “è in”,diin? La ...

Pubblicità

Gabrielexyxyxy : @LaBombetta76 @theDocReq3 E come dolce tachipirina e l'immancabile VIGILE ATTESA. ???????????? - Penelopebdg : RT @bridgerton1816: 1816; Penelope Featherington è in dolce attesa del figlio di Colin Bridgerton, molti si chiedono ancora se fosse incint… - bridgerton1816 : 1816; Penelope Featherington è in dolce attesa del figlio di Colin Bridgerton, molti si chiedono ancora se fosse in… - BjStefano : RT @RadioMega1: in lieta dolce attesa - GUERRIERA110 : RT @RadioMega1: in lieta dolce attesa -