Atletica | Eduardo Longobardi scatenato in semifinale | 21 04 | ma poi è argento sui 200 agli Europei Under 18

Eduardo Longobardi scatenato in semifinale: 21.04, ma poi è argento sui 200 agli Europei Under 18

Eduardo Longobardi partiva con tutti i favori del pronostico per conquistare la medaglia d'oro sui 200 metri agli Europei Under 18, ma purtroppo l'azzurro non è riuscito nell'impresa a Gerusalemme (Israele) e si è dovuto accontentare del secondo posto. Il ragazzo di origini napoletane, trasferitosi con la famiglia sul litorale laziale, si mette al collo un argento, ma l'azzurro era visibilmente deluso per l'epilogo della gara andata in scena in terra santa. In semifinale aveva infatti timbrato un roboante 21.04 (record del campionati) in assoluta scioltezza, ma nell'atto conclusivo si è dovuto inchinare al cospetto del francese Dejan Ottou, capace di imporsi in 21.10 contro il 21.22 del nostro portacolori (1,5 m/s di vento a favore). Terzo posto per ...

whiteblossom16 : RT @atleticaitalia: ?? ???????????????????? ??????????????! ??? quarta medaglia per gli azzurri agli Europei Under 18 di Gerusalemme: Eduardo Longobardi è a… - atleticaitalia : ?? ???????????????????? ??????????????! ??? quarta medaglia per gli azzurri agli Europei Under 18 di Gerusalemme: Eduardo Longobardi… -