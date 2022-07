Milan, ora è UFFICIALE: Origi è un calciatore rossonero. Il comunicato (Di martedì 5 luglio 2022) Il Milan ha reso UFFICIALE l’arrivo di Divock Origi dal Liverpool: il comunicato del club rossonero sul belga Divock Origi è ufficialmente un attaccante del Milan. Il belga arriva a parametro zero dal Liverpool e ha firmato un contratto fino al 30 giugno del 2026. IL comunicato – «Il Milan è lieto di annunciare la firma di Divock Origi. Il belga ha firmato un contratto con il Club fino al 30 giugno 2026.Nato a Ostenda, in Belgio, il 18 aprile 1995, Origi è cresciuto nei Settori Giovanili di Genk e Lille prima di esordire in prima squadra con il club francese nel 2013. Dopo aver segnato 16 gol in 89 presenze con il Lille, si è trasferito al Liverpool. dove, nelle prime due stagioni, ha segnato ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 5 luglio 2022) Ilha resol’arrivo di Divockdal Liverpool: ildel clubsul belga Divockè ufficialmente un attaccante del. Il belga arriva a parametro zero dal Liverpool e ha firmato un contratto fino al 30 giugno del 2026. IL– «Ilè lieto di annunciare la firma di Divock. Il belga ha firmato un contratto con il Club fino al 30 giugno 2026.Nato a Ostenda, in Belgio, il 18 aprile 1995,è cresciuto nei Settori Giovanili di Genk e Lille prima di esordire in prima squadra con il club francese nel 2013. Dopo aver segnato 16 gol in 89 presenze con il Lille, si è trasferito al Liverpool. dove, nelle prime due stagioni, ha segnato ...

