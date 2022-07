Attenzione ai vostri contatti che vi chiedono aiuto per il contest di un talent su Instagram (Di martedì 5 luglio 2022) Le attività di truffa online – dal phishing allo smishing passando per le truffe social – sono ormai all’ordine del giorno e si diffondono in maniera più o meno ampia a seconda di come vengono architettate. Prendete, ad esempio, i messaggi phishing su Instagram. Accade non di rado di ricevere messaggi da account sospetti che non hanno foto – palesemente fake – oppure che si spacciano per qualcun altro (proprio stamattina abbiamo parlato del caso dell’allenatore Roberto Mancini che ha avvisato i suoi follower di non fidarsi di chi scrive loro a suo nome chiedendo di aiutarlo a recuperare il suo account). Cosa succede, però, se il messaggio arriva da un contatto che abbiamo tra i nostri follower e che seguiamo a nostra volta? E se sembra, a differenza di tante di queste truffe, una frase scritta da mano umana e non tramite bot? Rispetto alla truffa che in questo ultimi ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 5 luglio 2022) Le attività di truffa online – dal phishing allo smishing passando per le truffe social – sono ormai all’ordine del giorno e si diffondono in maniera più o meno ampia a seconda di come vengono architettate. Prendete, ad esempio, i messaggi phishing su. Accade non di rado di ricevere messaggi da account sospetti che non hanno foto – palesemente fake – oppure che si spacciano per qualcun altro (proprio stamattina abbiamo parlato del caso dell’allenatore Roberto Mancini che ha avvisato i suoi follower di non fidarsi di chi scrive loro a suo nome chiedendo di aiutarlo a recuperare il suo account). Cosa succede, però, se il messaggio arriva da un contatto che abbiamo tra i nostri follower e che seguiamo a nostra volta? E se sembra, a differenza di tante di queste truffe, una frase scritta da mano umana e non tramite bot? Rispetto alla truffa che in questo ultimi ...

