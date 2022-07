Alice nella Città presenta il Puntasacra Film Fest: tra gli ospiti Borghi, Amendola e Giannetta (Di martedì 5 luglio 2022) Alice nella Città, nasce il Puntasacra Film Fest all’Idroscalo di Ostia dal 6 al 10 luglio: tra gli ospiti Alessandro Borghi, Claudio Amendola e Maria Chiara Giannetta Nasce il Puntasacra Film Fest, in programma dal 6 luglio fino al 10 luglio all’Idroscalo di Ostia, luogo legato alla memoria di Pier Paolo Pasolini, di cui quest’anno si celebrano i 100 anni dalla nascita. Cinque giorni di proiezioni, a ingresso gratuito, accompagnate da grandi protagonisti del cinema italiano, tra i quali Alessandro Borghi, Claudio Amendola, Maria Chiara Giannetta, Selene Caramazza e il produttore Pietro Valsecchi. Un’arena estiva ... Leggi su spettacolo.eu (Di martedì 5 luglio 2022), nasce ilall’Idroscalo di Ostia dal 6 al 10 luglio: tra gliAlessandro, Claudioe Maria ChiaraNasce il, in programma dal 6 luglio fino al 10 luglio all’Idroscalo di Ostia, luogo legato alla memoria di Pier Paolo Pasolini, di cui quest’anno si celebrano i 100 anni dalla nascita. Cinque giorni di proiezioni, a ingresso gratuito, accompagnate da grandi protagonisti del cinema italiano, tra i quali Alessandro, Claudio, Maria Chiara, Selene Caramazza e il produttore Pietro Valsecchi. Un’arena estiva ...

