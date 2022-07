Recovery | polemiche sulla ripartizione dei fondi contro la dispersione scolastica Critiche a Bianchi dai presidi del Sud e anche dal “suo” comitato di esperti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 4 luglio 2022) Nella scuola “Ristori” di Forcella (Napoli), quella frequentata da Annalisa Durante quando fu uccisa per errore da un colpo di pistola, la dirigente Stefania Colicelli fa di tutto e di più per strappare i ragazzi dalla strada. Cerca risorse ovunque, ha creato un patto per la lettura per la fascia zero-sei “perché è li che si fa prevenzione”, sta cercando di costruire un polo per l’infanzia. Ma deidel Piano nazionale di ripresa e resilienzalanon ha ricevuto un centesimo. Così a Tor Bella Monaca, all’istituto “Francesca Morvillo” dove quest’anno sono arrivati i soldi per il piano estate (che lo scorso anno non erano stati assegnati) ma non è giunto nulla dal Pnrr. All’istituto “Villaggio Prenestino” a Roma ci sono molti migranti, tanti rifugiati e non certo figli di notai e medici – racconta la preside Giusy ...