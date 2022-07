Omicidio Mollicone, pm: “Famiglia Mottola tutta coinvolta come i Ciontoli in caso Vannini” (Di lunedì 4 luglio 2022) (Adnkronos) – (dall’inviata Giorgia Sodaro) – ”Marco, Franco e Annamaria non soltanto hanno concorso attivamente a uccidere Serena Mollicone ma sono tutti titolari di una posizione di garanzia” come ”i Ciontoli nell’Omicidio di Marco Vannini”. Lo ha sostenuto la pm Carmen Fusco nel corso della requisitoria del processo per l’Omicidio della giovane di Arce uccisa nel 2001, parlando del brigadiere dei carabinieri morto suicida nel 2008. Nel processo, giunto alle battute finali, sono imputati per Omicidio e occultamento di cadavere il maresciallo dei carabinieri Franco Mottola, la moglie Anna Maria, il figlio Marco. Il maresciallo Vincenzo Quatrale è accusato di concorso esterno in Omicidio e istigazione al suicidio del brigadiere ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 4 luglio 2022) (Adnkronos) – (dall’inviata Giorgia Sodaro) – ”Marco, Franco e Annamaria non soltanto hanno concorso attivamente a uccidere Serenama sono tutti titolari di una posizione di garanzia””inell’di Marco”. Lo ha sostenuto la pm Carmen Fusco nel corso della requisitoria del processo per l’della giovane di Arce uccisa nel 2001, parlando del brigadiere dei carabinieri morto suicida nel 2008. Nel processo, giunto alle battute finali, sono imputati pere occultamento di cadavere il maresciallo dei carabinieri Franco, la moglie Anna Maria, il figlio Marco. Il maresciallo Vincenzo Quatrale è accusato di concorso esterno ine istigazione al suicidio del brigadiere ...

