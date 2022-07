M5s: Conte riunisce consiglio nazionale alle 13 (Di lunedì 4 luglio 2022) Il presidente del M5s Giuseppe Conte, a quanto si apprende, riunirà alle 13 il consiglio nazionale del partito. La riunione, via zoom, servirà a fare un punto tra Conte ed il vertice del partito prima ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 4 luglio 2022) Il presidente del M5s Giuseppe, a quanto si apprende, riunirà13 ildel partito. La riunione, via zoom, servirà a fare un punto traed il vertice del partito prima ...

