Lorella Cuccarini furibonda dopo l’imbroglio: grida “Vergogna” ma nessuno fa niente (Di lunedì 4 luglio 2022) Spiacevole disavventura per la showgirl Lorella Cuccarini: la maestra di Amici denuncia sui social il grave disservizio. Lorella Cuccarini (fonte youtube)Anche ai belli e famosi accadono guai imprevisti: lo dimostra l’indignato sfogo sui social di Lorella Cuccarini, talentuosa ballerina e volto del talent “Amici”. La showgirl romana milita sul piccolo schermo dall’ormai lontano 1985, quando ha esordito in RAI a fianco di Pippo Baudo nel celebre varietà “Fantastico”. Successivamente la ballerina è saltata alla concorrenza Mediaset, in cui ha stretto un sodalizio professionale e umano con il collega Marco Columbro. I due conduttori hanno segnato il successo programmi come “Buona domenica” e “Paperissima”, consacrandoli come pilastri dell’emittente privata. Negli ultimi anni ... Leggi su specialmag (Di lunedì 4 luglio 2022) Spiacevole disavventura per la showgirl: la maestra di Amici denuncia sui social il grave disservizio.(fonte youtube)Anche ai belli e famosi accadono guai imprevisti: lo dimostra l’indignato sfogo sui social di, talentuosa ballerina e volto del talent “Amici”. La showgirl romana milita sul piccolo schermo dall’ormai lontano 1985, quando ha esordito in RAI a fianco di Pippo Baudo nel celebre varietà “Fantastico”. Successivamente la ballerina è saltata alla concorrenza Mediaset, in cui ha stretto un sodalizio professionale e umano con il collega Marco Columbro. I due conduttori hanno segnato il successo programmi come “Buona domenica” e “Paperissima”, consacrandoli come pilastri dell’emittente privata. Negli ultimi anni ...

Pubblicità

berti_nic : @nerorimmel Non c'è una fine, è un eterno loop di Kate Bush, Metallica e Lorella Cuccarini - _moncherries : RT @Tananai5: Lorella Cuccarini - Priolo9Giuseppe : Lorella Cuccarini #talkspace - jastajassai : @ProfMBassetti @Noninfluente Senza ritegno . Hai fatto terrorismo psicologico per mesi . In tivvu’ ogni giorno manc… - Franci2816 : Lorella Cuccarini ti stimo per non aver messo in mezzo quell’argomento. -