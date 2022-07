Il Rinascimento saudita sta gia? imparando l’impunita?

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 4 luglio 2022) Un giudice statunitense ha chiesto all’amministrazione Biden di valutare la possibilità che a Mohammed bin Salman, il principe ereditario dell’Arabia, possa essere concessa l’immunità sovrana in una causa civile intentata contro di lui negli Stati Uniti da Hatice Cengiz, la fidanzata di Jamal Khashoggi, giornalista ucciso da agenti sauditi nel 2018. Un giudice Usa ha chiesto all’amministrazione Biden di valutare la possibilità che a Mohammed bin Salman possa essere concessa l’immunità sovrana John Bates, un giudice del tribunale distrettuale, ha concesso al governo degli Stati Uniti tempo fino al 1° agosto per dichiarare i propri interessi nella causa civile o per notificare al tribunale di non avere alcuna opinione in merito. Il presidente degli Stati Uniti incontrerà l’erede al tronoalla fine di questo mese, quando farà il suo primo ...