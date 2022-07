Fedez ha scoperto di avere un tumore anche grazie a una lite con Chiara Ferragni? (Di lunedì 4 luglio 2022) Qualche mese fa Fedez ha deciso di condividere con tutte le persone che lo seguono con affetto, una notizia molto importante che riguardava la sua salute. Sui social, con le lacrime agli occhi, aveva raccontato del tumore. Una diagnosi difficile da digerire ma aveva anche spiegato che una operazione fatta con urgenza, avrebbe potuto salvarlo perchè fortunatamente, si sono accorti subito di quello che stava succedendo. Fedez sin da subito ha ringraziato tutti i medici che lo hanno seguito nel suo percorso, dalla diagnosi al post operatorio e più volte ha fatto capire quanto fosse grato a loro per quello che avevano fatto per lui. Nelle ultime ore, sono emersi anche altri dettagli su questa storia. Sulle pagine di Novella 2000 infatti si legge che Federico, avrebbe scoperto di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 4 luglio 2022) Qualche mese faha deciso di condividere con tutte le persone che lo seguono con affetto, una notizia molto importante che riguardava la sua salute. Sui social, con le lacrime agli occhi, aveva raccontato del. Una diagnosi difficile da digerire ma avevaspiegato che una operazione fatta con urgenza, avrebbe potuto salvarlo perchè fortunatamente, si sono accorti subito di quello che stava succedendo.sin da subito ha ringraziato tutti i medici che lo hanno seguito nel suo percorso, dalla diagnosi al post operatorio e più volte ha fatto capire quanto fosse grato a loro per quello che avevano fatto per lui. Nelle ultime ore, sono emersialtri dettagli su questa storia. Sulle pagine di Novella 2000 infatti si legge che Federico, avrebbedi ...

