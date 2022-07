Covid oggi Lazio | 4 777 contagi e 7 morti A Roma 2 954 casi

Adnkronos : Covid, i medici di famiglia: “Mai visti tanti casi”. - Tommasolabate : Matteo #Berrettini si è sottoposto volontariamente a un tampone non dovuto. Positivo al Covid-19, saluta #Wimbledon… - matteograndi : Va bene la prudenza. Sacrosanto il diritto di portare la mascherina per libera scelta. Ma oggi, senza emergenza san… - Meteorino1 : RT @agenziedistampa: @gattopardopievi No. Significa che la maggior parte delle persone ha smesso di farsela addosso per un raffreddorino. P… - Nutizieri : Covid Emilia-Romagna: il bollettino di oggi 4 luglio: 4.070 contagi, 13 morti -

Sky Tg24

Come ogni lunedì cala il numero dei tamponi e conseguentemente quello dei nuovi contagi da- 19. Quest'in Liguria sono 688 i nuovi casi , dei quali 46 in provincia di Imperia , 138 in quella di Savona, 375 a Genova e 129 a La Spezia. In regione Liguria sono stati effettuati 2.719 ...... ma intanto abbiamo già i posti lettotutti occupati". "Avremo un picco di contagi già a fine luglio, ma stiamo lavorandoprima di andare in ferie per avere i programmi organizzativi delle ... Covid, le notizie di oggi. Costa: "Convivere con il virus per non bloccare il Paese". LIVE Covid - nelle giornate dal 27 giugno al 3 luglio 2022 a Parma e provincia sono state vaccinate contro il coronavirus 1.112 persone. Di queste, 1.002 - ParmaPress24 ...SULMONA – Sono 1.015 i nuovi casi di Covid-19 accertate nelle ultime 24 ore in Abruzzo. Sono emersi dall’analisi di 394 tamponi molecolari e 2.506 tamponi antigenici. Il tasso di positività è pari al ...