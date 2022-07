Siccità: i fedeli italiani in preghiera per invocare la pioggia (Di domenica 3 luglio 2022) L’estate 2022 è destinata a essere ricordata non solo come una delle più calde, ma anche perché si è dovuto far fronte alla Siccità. Questo ha spinto così diverse amministrazioni comunali a intervenire e a proibire, o almeno a ridurre, azioni come potevano sembrare “normali”. Rientrano tra i divieti, ad esempio, bagnare il giardino o lavare la macchina. Non solo, a Castenaso, in provincia di Bologna, il sindaco Carlo Gubellini è arrivato addirittura a proibire ai parrucchieri di fare il doppio shampoo ai clienti. Molti cittadini si sono così rivolti a negozi situati in altri paesi. Come risolvere il problema? Diversi fedeli hanno così deciso di affidarsi a Dio nella speranza di essere ascoltati e di vedere così la pioggia arrivare al più presto. Questo è quanto accaduto, ad esempio, a Brancere, frazione di Stagno Lombardo, situato a ... Leggi su diredonna (Di domenica 3 luglio 2022) L’estate 2022 è destinata a essere ricordata non solo come una delle più calde, ma anche perché si è dovuto far fronte alla. Questo ha spinto così diverse amministrazioni comunali a intervenire e a proibire, o almeno a ridurre, azioni come potevano sembrare “normali”. Rientrano tra i divieti, ad esempio, bagnare il giardino o lavare la macchina. Non solo, a Castenaso, in provincia di Bologna, il sindaco Carlo Gubellini è arrivato addirittura a proibire ai parrucchieri di fare il doppio shampoo ai clienti. Molti cittadini si sono così rivolti a negozi situati in altri paesi. Come risolvere il problema? Diversihanno così deciso di affidarsi a Dio nella speranza di essere ascoltati e di vedere così laarrivare al più presto. Questo è quanto accaduto, ad esempio, a Brancere, frazione di Stagno Lombardo, situato a ...

Contro la siccità. Da Firenze al Molise, ecco dove si prega per la pioggia In Molise domenica in tutti le chiese della regione si pregherà per la fine della siccità. "Un ... A Rimini il vescovo Francesco Lambiasi, ascoltando la richiesta di molti fedeli, ha chiesto di pregare ... Siccità. Mons. Perego: preghiere per la pioggia, Dio soccorre la vita dell'uomo Così, di fronte alla siccità che asseta i nostri territori, la Chiesa italiana mentre chiama alla ... Dal Nord al Sud sono tante le diocesi che sollecitano i fedeli a chiedere il dono dell'acqua, ma l'... DireDonna In Molise domenica in tutti le chiese della regione si pregherà per la fine della. "Un ... A Rimini il vescovo Francesco Lambiasi, ascoltando la richiesta di molti, ha chiesto di pregare ...Così, di fronte allache asseta i nostri territori, la Chiesa italiana mentre chiama alla ... Dal Nord al Sud sono tante le diocesi che sollecitano ia chiedere il dono dell'acqua, ma l'... Siccità: i fedeli italiani in preghiera per invocare la pioggia