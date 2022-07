Quanto caldo farà a luglio? (Di domenica 3 luglio 2022) Giugno è stato un mese record: dovrebbe rientrare nella classifica dei mesi di giugno più caldi di sempre, di cui fanno parte il 2003 (primo in assoluto), 2007, 2012, 2019 e 2017. Cosa dobbiamo aspettarci per luglio? La situazione... Leggi su europa.today (Di domenica 3 luglio 2022) Giugno è stato un mese record: dovrebbe rientrare nella classifica dei mesi di giugno più caldi di sempre, di cui fanno parte il 2003 (primo in assoluto), 2007, 2012, 2019 e 2017. Cosa dobbiamo aspettarci per? La situazione...

Pubblicità

Today_it : Quanto #caldo farà a luglio? - romatoday : Quanto caldo farà a luglio? - callaita____ : RT @atterismo: A Matera è morto un cavallo che trasportava una carrozza per il grosso sforzo a cui è stato sottoposto. Già vengono abusati… - isabo__ : RT @isabo__: @aanitaazz non credo neanche riuscirei a scopare attualmente per quanto fa caldo - isabo__ : @aanitaazz non credo neanche riuscirei a scopare attualmente per quanto fa caldo -