Manila Nazzaro, l’ha fatto solo con Katia: “Mi pento di averle…” (Di sabato 2 luglio 2022) Manila Nazzaro ha ormai concluso da mesi la sua avventura al Gf Vip 6 ma ancora non riesce a capacitarsi dell’accaduto. La questione riguarda la sua ex amica Katia. Il Grande Fratello Vip è stato motivo di orgoglio per Manila Nazzaro che ha deciso di mettersi in gioco arrivando ad un soffio dalla finale. Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli-AltranotiziaL’ex gieffina ha intrapreso il percorso nel reality di Alfonso Signorini per riscattarsi dopo un periodo difficile. Ha dimostrato di avere tenacia e un animo sensibile che le ha anche causato alcune divergenze all’interno del reality Mediaset. Anche se sono passati mesi il malcontento di Manila Nazzaro nei confronti di Katia Ricciarelli ... Leggi su altranotizia (Di sabato 2 luglio 2022)ha ormai concluso da mesi la sua avventura al Gf Vip 6 ma ancora non riesce a capacitarsi dell’accaduto. La questione riguarda la sua ex amica. Il Grande Fratello Vip è stato motivo di orgoglio perche ha deciso di mettersi in gioco arrivando ad un soffio dalla finale.Ricciarelli-AltranotiziaL’ex gieffina ha intrapreso il percorso nel reality di Alfonso Signorini per riscattarsi dopo un periodo difficile. Ha dimostrato di avere tenacia e un animo sensibile che le ha anche causato alcune divergenze all’interno del reality Mediaset. Anche se sono passati mesi il malcontento dinei confronti diRicciarelli ...

Pubblicità

Ninomauger : Comunque Alessandra Viero in realtà è Manila Nazzaro #quartogrado - ParliamoDiNews : Grande Fratello Vip, Manila Nazzaro: `Le ho dato tutto di me, ma era un`amicizia a senso unico. Una delusione incre… - igor_piras : @GalliSimona1 @SAntonio10273 Ci uccide tutte putin @manilanazzaro lascia solo il suo marito lorenzoamoruso caterina… - Lulu2262898080 : @Stefiiii4 @pya91524814 @giannispertioff chi ma sai chi e lui ci denuncia tutti lulu salassie lavora aklla postale… - Lulu2262898080 : @pjgiannic @brother_jude siamo in casa con l covid e dobbiamo aiutare lui certo tutti per gli altri sempre mai pe… -