LIVE F1, GP Gran Bretagna 2022 in DIRETTA: tutto pronto per le qualifiche, prime gocce di pioggia a Silverstone (Di sabato 2 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.23 Al momento il meteo parla di cielo coperto e temperatura attorno ai 17°, ma pochi minuti fa ha iniziato a piovere. Breve scroscio che non ha lasciato strascichi, ma il rischio di ulteriori precipitazioni è davvero dietro l’angolo… 15.20 Il fine settimana sul tracciato del Northamptonshire entra ufficialmente nel via e andrà ad assegnare la partenza al palo della griglia di partenza della gara di domani che, a sua volta, scatterà alle ore 16.00 15.15 Buongiorno e benvenuti a Silverstone! Tra 45 minuti esatti prenderanno il via le qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna, decimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022 RISULTATI E CLASSIFICA FP3 LA CRONACA DELLE FP3 14.09 Appuntamento dunque alle ... Leggi su oasport (Di sabato 2 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.23 Al momento il meteo parla di cielo coperto e temperatura attorno ai 17°, ma pochi minuti fa ha iniziato a piovere. Breve scroscio che non ha lasciato strascichi, ma il rischio di ulteriori precipitazioni è davvero dietro l’angolo… 15.20 Il fine settimana sul tracciato del Northamptonshire entra ufficialmente nel via e andrà ad assegnare la partenza al palo della griglia di partenza della gara di domani che, a sua volta, scatterà alle ore 16.00 15.15 Buongiorno e benvenuti a! Tra 45 minuti esatti prenderanno il via ledelPremio di, decimo appuntamento del Mondiale di Formula UnoRISULTATI E CLASSIFICA FP3 LA CRONACA DELLE FP3 14.09 Appuntamento dunque alle ...

