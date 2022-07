GF VIp 7, Sonia Bruganelli riconfermata: il web reagisce così (Di sabato 2 luglio 2022) Com’è ormai certo, le opinioniste del Grande Fratello Vip 7 sono Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Per la prima si tratta di una riconferma, che tuttavia non ha fatto piacere al pubblico. Per lo meno agli utenti che scrivono sui social e che hanno dato vita a una sorta di “protesta”. I commenti nei confronti della signora Bonolis, infatti, sono stati tutti di questo genere: “Non è piaciuta a nessuno la scorsa edizione e la riscegliete?”, si è chiesto un utente. “Arrogante, antipatica” ha scritto un altro. E poi c’è stato anche chi ha rimarcato l’incoerenza dalla Bruganelli: “Menomale aveva dichiarato che non ci sarebbe più stata. Ma visto che nessuno parlava più di lei è tornata”. E ancora: “Ipocrita”, e persino l’ironico: “Speravo de morì prima”. Insomma, sembra proprio che Sonia riscuota davvero poco successo sul web ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 2 luglio 2022) Com’è ormai certo, le opinioniste del Grande Fratello Vip 7 sonoe Orietta Berti. Per la prima si tratta di una riconferma, che tuttavia non ha fatto piacere al pubblico. Per lo meno agli utenti che scrivono sui social e che hanno dato vita a una sorta di “protesta”. I commenti nei confronti della signora Bonolis, infatti, sono stati tutti di questo genere: “Non è piaciuta a nessuno la scorsa edizione e la riscegliete?”, si è chiesto un utente. “Arrogante, antipatica” ha scritto un altro. E poi c’è stato anche chi ha rimarcato l’incoerenza dalla: “Menomale aveva dichiarato che non ci sarebbe più stata. Ma visto che nessuno parlava più di lei è tornata”. E ancora: “Ipocrita”, e persino l’ironico: “Speravo de morì prima”. Insomma, sembra proprio cheriscuota davvero poco successo sul web ...

Pubblicità

MondoTV241 : ??UFFICIALE ??Orietta Berti e Sonia Bruganelli sono le 2 opinioniste del Grande Fratello Vip 7 #grandefratellovip… - zazoomblog : GF Vip 7 Sonia Bruganelli ufficializzata sui social ma non tutti sono contenti (ed ex Vippone ironizza) - #Sonia… - blogtivvu : GF Vip 7, Sonia Bruganelli ufficializzata sui social ma non tutti sono contenti (ed ex Vippone ironizza) #gfvip - blogtivvu : Sonia Bruganelli si “lamenta” per l’inizio anticipato del Grande Fratello Vip - infoitcultura : Signorini svela che il GF Vip forse parte il 12 settembre, Sonia Bruganelli si lamenta: ecco perché -