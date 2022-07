Covid, l’analisi di Rezza: “Rt aumenta al di sopra di uno e cresce l’occupazione delle aree mediche. Richiamo alla cautela” (Di sabato 2 luglio 2022) “Questa settimana continua a crescere il numero di casi Covid-19 nel nostro Paese: il tasso di incidenza si fissa intorno a 763 casi per 100mila abitanti e anche l’Rt mostra una tendenza all’aumento, 1,30, ben al di sopra dell’unità”, così il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Giovanni Rezza, delineando nel videomessaggio di commento ai dati settimanali della cabina di regia sull’andamento epidemiologico Covid-19. “Il tasso di ospedalizzazione in area medica e in terapia intensiva è” rispettivamente “al 10,3% e al 2,6%, quindi una decisa crescita dell’occupazione delle aree mediche mentre per fortuna l’aumento delle terapie intensive è relativamente lento”, specifica ancora ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 2 luglio 2022) “Questa settimana continua are il numero di casi-19 nel nostro Paese: il tasso di incidenza si fissa intorno a 763 casi per 100mila abitanti e anche l’Rt mostra una tendenza all’aumento, 1,30, ben al didell’unità”, così il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Giovanni, delineando nel videomessaggio di commento ai dati settimanali della cabina di regia sull’andamento epidemiologico-19. “Il tasso di ospedalizzazione in area medica e in terapia intensiva è” rispettivamente “al 10,3% e al 2,6%, quindi una decisa crescita delmentre per fortuna l’aumentoterapie intensive è relativamente lento”, specifica ancora ...

