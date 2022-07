Calciomercato Salernitana, arriva Botheim, sorpasso alla Lazio (Di sabato 2 luglio 2022) Calciomercato Salernitana, Botheim sembra essere vicino al passaggio in granata, dopo che in inverno lo aveva cercato la Lazio Botheim, stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb, sembra essere vicino al passaggio alla Salernitana. L’attaccante a gennaio era finito nel mirino della Lazio. Dovrebbe essere quindi l’attaccante classe 2000, ancora contrattualmente legato al Krasnodar, il primo colpo del nuovo corso della società campana. Non resta che attendere quello che accadrà nei prossimi giorni, quando la trattativa dovrebbe arrivare alla fumata bianca. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 2 luglio 2022)sembra essere vicino al passaggio in granata, dopo che in inverno lo aveva cercato la, stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb, sembra essere vicino al passaggio. L’attaccante a gennaio era finito nel mirino della. Dovrebbe essere quindi l’attaccante classe 2000, ancora contrattualmente legato al Krasnodar, il primo colpo del nuovo corso della società campana. Non resta che attendere quello che accadrà nei prossimi giorni, quando la trattativa dovrebberefumata bianca. L'articolo proviene da Calcio News 24.

