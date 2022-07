Wimbledon 2022 | Jannik Sinner all’esame Isner | insidia Otte per Carlos Alcaraz

Leggi su oasport

(Di venerdì 1 luglio 2022)entra nel vivo ed oggi cominciano i match del terzo turno. In casa Italia i fari sono puntati totalmente su, che si troverà ad affrontare l’esame John. Il gigante americano è un test decisamente probante per un giocatore che come l’altoatesino non ha nell’erba la sua superficie preferita. Rispetto alle vittorie con Wawrinka ed Ymer,dovrà alzare ulteriormente il proprio livello di gioco, specialmente nei propri turni di servizio, che diventano fondamentali contro uno straordinario servitore come. Sarà tempo di derby per Novak Djokovic, che se la vedrà contro Miomir Kecmanovic. Per il numero tre del mondo non dovrebbero essere molti problemi, visto che il connazionale non è certamente un erbivoro. Chi invece rischia molto è ...