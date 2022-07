Roma, assalto al portavalori: commando armato spara in strada e porta via 1.400.000 euro (Di venerdì 1 luglio 2022) Far west in strada a Roma, in zona Casilino, in via Anteo, a Torre Angela, dove questa mattina alle 8:00 un commando armato ha bloccato un portavalori che aveva appena prelevato gli incassi dei locali e li stava andando a depositare in banca. Il furgone è stato fermato e circondato. Con un’azione fulminea, armi alla mano, i banditi hanno rubato la pistola alla guardia giurata. Poi gli hanno intimato di consegnare il contenuto del blindato. Al rifiuto, è iniziata una sparatoria. Un colpo ha ferito la guardia giurata. Terrore tra i passanti I passanti, terrorizzati, hanno chiamato il NUE 112. Ma nel frattempo i banditi erano riusciti ad aprire il retro del furgone e a portare via 4 plichi, ognuno contenente 350 mila euro. I banditi erano ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 1 luglio 2022) Far west in, in zona Casilino, in via Anteo, a Torre Angela, dove questa mattina alle 8:00 unha bloccato unche aveva appena prelevato gli incassi dei locali e li stava andando a depositare in banca. Il furgone è stato fermato e circondato. Con un’azione fulminea, armi alla mano, i banditi hanno rubato la pistola alla guardia giurata. Poi gli hanno intimato di consegnare il contenuto del blindato. Al rifiuto, è iniziata unatoria. Un colpo ha ferito la guardia giurata. Terrore tra i passanti I passanti, terrorizzati, hanno chiamato il NUE 112. Ma nel frattempo i banditi erano riusciti ad aprire il retro del furgone e are via 4 plichi, ognuno contenente 350 mila. I banditi erano ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Il ministro della Difesa Christopher Miller chiamò l'addetto militare Usa a Roma per indagare sulla voce secondo cu… - CorriereCitta : Roma, assalto al portavalori: commando armato spara in strada e porta via 1.400.000 euro - VoceGiallorossa : ??Pescara, assalto a Pezzella della Roma. Tentativo di acquisto a titolo definitivo #ASRoma - infoitsport : Assalto a Frattesi, la Roma insiste ma senza follie: oggi vertice con il Sassuolo, ballano 7 milioni - Roma_Amore_Mio : La Barcaccia presa d’assalto dai turisti nel 1985. -