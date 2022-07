La spesa di luglio (Di venerdì 1 luglio 2022) Dai fagiolini ai peperoni rossi e gialli, dalle albicocche fino ai freschissimi cocomeri. Mentre il periodo delle fragole giunge alla fine, quelli dei fichi entra pienamente sulle nostre tavole. luglio è praticamente uno dei mesi che chi ama l’estate aspetta di più, pieno di ricchezze e gustose prelibatezze estive: vediamole tutte! Frutta e verdura a volontà Tutto questo mese è possibile trovare ortaggi come le zucchine, le melanzane e i peperoni, ma anche i fagiolini, particolarmente amati in Liguria e mangiati assieme ad altre verdure come le patate e l’immancabile pesto di basilico. luglio è anche ricco di taccole e piselli freschi, davvero gustosi se conditi con un po’ di sughetto preparati con i pomodori di stagione. Per quanto riguarda invece la frutta abbiamo il cocomero, chiamato anche anguria, che inizia a troneggiare sulle tavole da Nord a ... Leggi su panorama (Di venerdì 1 luglio 2022) Dai fagiolini ai peperoni rossi e gialli, dalle albicocche fino ai freschissimi cocomeri. Mentre il periodo delle fragole giunge alla fine, quelli dei fichi entra pienamente sulle nostre tavole.è praticamente uno dei mesi che chi ama l’estate aspetta di più, pieno di ricchezze e gustose prelibatezze estive: vediamole tutte! Frutta e verdura a volontà Tutto questo mese è possibile trovare ortaggi come le zucchine, le melanzane e i peperoni, ma anche i fagiolini, particolarmente amati in Liguria e mangiati assieme ad altre verdure come le patate e l’immancabile pesto di basilico.è anche ricco di taccole e piselli freschi, davvero gustosi se conditi con un po’ di sughetto preparati con i pomodori di stagione. Per quanto riguarda invece la frutta abbiamo il cocomero, chiamato anche anguria, che inizia a troneggiare sulle tavole da Nord a ...

