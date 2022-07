Carnevali | CdS | “Il prezzo di Frattesi non è assolutamente alto | ma…”

(Di venerdì 1 luglio 2022), CDS- Ad oggi ha parlato il Ds del Sassuoloin maniera importante di molte questioni di mercato che sono state sollevate. LE SUE PAROLE Giovanniintervistato al Corriere dello Sport: “Per35 milioni non sono affatto troppi”. Il dirigente del Sassuolo, che nella tarda serata di ieri ha parlato anche ai microfoni di TMW, ha detto la sua sul futuro di Davide(e non solo), richiesto dalla Roma: “C’è ancora una distanza importante tra domanda e offerta con la Roma.però è un giocatore importante per il Sassuolo. Valutazione sui 35 milioni? Non credo esageri. E’ un calciatore importante, giovane e ormai stabilmente nel giro della Nazionale. Ce lo ha chiesto anche l’Inter”. Con le dichiarazioni in atto di, fa ...

