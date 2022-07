Calciomercato: il Cagliari perde dieci giocatori tra fine contratto e fine prestito (Di venerdì 1 luglio 2022) Sono ben 10 i giocatori che, a partire da venerdì 1° luglio, non sono più del Cagliari. I sardi, retrocessi in Serie B, hanno infatti salutato gran parte della rosa tra coloro a cui è scaduto il contratto ed altri che sono tornati alla base dopo un prestito. Dicono dunque addio Luca Ceppitelli, che dopo otto stagioni con i rossoblù è andato in scadenza, e Charalampos Lykogiannis, il quale si è già accordato con il Bologna. Via anche Keita Baldé, per una clausola presente nel contratto in caso di cadetteria, Damir Ceter e Federico Marigosu. E’ invece terminato il prestito di Baselli dal Torino, Dalbert dall’Inter, Strootman dal Marsiglia, Grassi dal Parma e Lovato dall’Atalanta. Attraverso una nota, il club ha ringraziato tutti “per quanto dato alla causa rossoblù” augurando loro “un ... Leggi su sportface (Di venerdì 1 luglio 2022) Sono ben 10 iche, a partire da venerdì 1° luglio, non sono più del. I sardi, retrocessi in Serie B, hanno infatti salutato gran parte della rosa tra coloro a cui è scaduto iled altri che sono tornati alla base dopo un. Dicono dunque addio Luca Ceppitelli, che dopo otto stagioni con i rossoblù è andato in scadenza, e Charalampos Lykogiannis, il quale si è già accordato con il Bologna. Via anche Keita Baldé, per una clausola presente nelin caso di cadetteria, Damir Ceter e Federico Marigosu. E’ invece terminato ildi Baselli dal Torino, Dalbert dall’Inter, Strootman dal Marsiglia, Grassi dal Parma e Lovato dall’Atalanta. Attraverso una nota, il club ha ringraziato tutti “per quanto dato alla causa rossoblù” augurando loro “un ...

Pubblicità

interliveit : ??Interlive | A meno di cambi di programma, #Bellanova farà le visite mediche lunedì prossimo - sportface2016 : Calciomercato: il #Cagliari perde dieci giocatori tra fine contratto e fine prestito - pasqualinipatri : CALCIOMERCATO LIVE | Bologna, ufficiale l’ex Cagliari Lykogiannis. Verona, ecco Piccoli in prestito dall’Atalanta… - CagliariNews24 : Futuro Nandez, no al #Monza e il Watford non convince. El Leon aspetta il #Napoli #Cagliari - laziopress : CALCIOMERCATO LIVE | Bologna, ufficiale l’ex Cagliari Lykogiannis. Verona, ecco Piccoli in prestito dall’Atalanta… -