Startlist Tour de France 2022: ecco l’elenco dei partecipanti (Di giovedì 30 giugno 2022) Da venerdì 1 a domenica 24 luglio sarà in programma l’edizione numero 109 del Tour de France, con ventuno tappe da calendario e per un totale di 3 350,4 km con partenza da Copenaghen e arrivo, come da tradizione, sugli Champs Élysées a Parigi. Nella scorsa stagione a trionfare fu lo sloveno Tadej Pogacar, davanti L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Tappa 20 Tour de France, orari e diretta tv della cronometro Egan Bernal comunica il ritorno alle corse per il 2021 Startlist Giro delle Fiandre, i corridori al via Giro del Delfinato, la Startlist provvisoria Startlist Giro Delle Fiandre 2022: ecco tutti i partecipanti ... Leggi su webmagazine24 (Di giovedì 30 giugno 2022) Da venerdì 1 a domenica 24 luglio sarà in programma l’edizione numero 109 delde, con ventuno tappe da calendario e per un totale di 3 350,4 km con partenza da Copenaghen e arrivo, come da tradizione, sugli Champs Élysées a Parigi. Nella scorsa stagione a trionfare fu lo sloveno Tadej Pogacar, davanti L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Tappa 20de, orari e diretta tv della cronometro Egan Bernal comunica il ritorno alle corse per il 2021Giro delle Fiandre, i corridori al via Giro del Delfinato, laprovvisoriaGiro Delle Fiandretutti i...

Pubblicità

SpazioCiclismo : Partenti e dorsali finali (?) del Tour de France #TDF2022 - Tsukky1990 : RT @VentaglioP: ?? Nuovo Podcast! 'Speciale Tour de France 2022: la startlist e i protagonisti | Ventaglio Podcast' su @Spreaker https://t.c… - VentaglioP : ?? Nuovo Podcast! 'Speciale Tour de France 2022: la startlist e i protagonisti | Ventaglio Podcast' su @Spreaker - Tsukky1990 : RT @VentaglioP: Voglia di Tour? Questa sera IN DIRETTA per la presentazione delle squadre e l'analisi della startlist: tutti i nomi da se… - VentaglioP : Voglia di Tour? Questa sera IN DIRETTA per la presentazione delle squadre e l'analisi della startlist: tutti i no… -