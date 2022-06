Edoardo Tavassi esce allo scoperto: "Ecco chi mi è mancato più di tutti quando ero all’Isola" (Di giovedì 30 giugno 2022) Edoardo Tavassi è il vincitore morale di quest'edizione dell'Isola dei Famosi. Da quando è tornato in Italia si sta lasciando andare ad una serie di dichiarazioni clamorose e quella fatta poche ore fa non fa eccezione. Ecco cosa ha detto. Edoardo Tavassi si è distinto all'interno dell'edizione dell'Isola dei Famosi appena conclusasi con la vittoria di Vaporidis, per la sua simpatia. L'uomo è riuscito ad accaparrarsi l'affetto del pubblico rendendo la vita dei concorrenti in Honduras non solo meno monotona ma anche più semplice. Si sa, sopravvivere come dei naufraghi con acqua e cibo centellinati, senza un reale letto e un bagno dove poter avere una propria intimità la vita è davvero difficile. Non a caso molti - compresa la sorella del protagonista dell'articolo, Guendalina - abbiano ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di giovedì 30 giugno 2022)è il vincitore morale di quest'edizione dell'Isola dei Famosi. Daè tornato in Italia si sta lasciando andare ad una serie di dichiarazioni clamorose e quella fatta poche ore fa non fa eccezione.cosa ha detto.si è distinto all'interno dell'edizione dell'Isola dei Famosi appena conclusasi con la vittoria di Vaporidis, per la sua simpatia. L'uomo è riuscito ad accaparrarsi l'affetto del pubblico rendendo la vita dei concorrenti in Honduras non solo meno monotona ma anche più semplice. Si sa, sopravvivere come dei naufraghi con acqua e cibo centellinati, senza un reale letto e un bagno dove poter avere una propria intimità la vita è davvero difficile. Non a caso molti - compresa la sorella del protagonista dell'articolo, Guendalina - abbiano ...

