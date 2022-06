Duro scontro fra Conte e Draghi | Governo a rischio

(Di giovedì 30 giugno 2022) Tira aria di crisi suldopo la tempesta scatenata da Giuseppe. Nell’arco delle ultime ore si è consumato uno strappo personale fra il presidente del Movimento Cinque Stelle e il Premier. Alta tensione nell’esecutivo, dunque.ha accusatodi aver chiesto a Beppe Grillo, il padre-padrone del M5S, di rimuoverlo dalla testa del Movimento e ha chiesto un chiarimento politico. Ieri 29 giugno, a sera,è salito al Colle per un colloquio di un’ora col presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Da parte sua Marioha smentito le pressioni sul Movimento, ma ha dovuto lasciare in anticipo il vertice NATO di Madrid. E ha convocato un Consiglio dei ministri sulle misure contro il caro bollette. Foto Ansa/Fabio FrustaciLa tensione ha ...

