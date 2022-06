Berrettini è stato un eroe o un campione troppo prudente? (Di giovedì 30 giugno 2022) AGI - Per qualcuno è “un eroe”, un generoso altruista come pochi al mondo. Per altri un tennista che ha avuto paura di rischiare o che non ha saputo mettere in campo la proverbiale furbizia italica tacendo sul suo Covid come i troppi, sportivi e non, che fanno il tampone in casa nascondendo sotto il tappeto la positività. Mentre i giudizi sul ritiro volontario di Matteo Berrettini da Wimbledon si rincorrono sui social insieme al vago regolamento Coronavirus dell'All England Club (non è richiesto il test del tampone agli iscritti, in presenza di sintomi è opportuno farlo ma poi volendo si può giocare anche da positivi e comunque adesso si monitora la situazione e magari si rivedono le norme) e alle rivelazioni di Alizé Cornet su un Roland Garros ad alto (e taciuto) tasso Covid, lui, Matteo, sta già pensando al prossimo futuro. Una volta smaltita la ... Leggi su agi (Di giovedì 30 giugno 2022) AGI - Per qualcuno è “un”, un generoso altruista come pochi al mondo. Per altri un tennista che ha avuto paura di rischiare o che non ha saputo mettere in campo la proverbiale furbizia italica tacendo sul suo Covid come i troppi, sportivi e non, che fanno il tampone in casa nascondendo sotto il tappeto la positività. Mentre i giudizi sul ritiro volontario di Matteoda Wimbledon si rincorrono sui social insieme al vago regolamento Coronavirus dell'All England Club (non è richiesto il test del tampone agli iscritti, in presenza di sintomi è opportuno farlo ma poi volendo si può giocare anche da positivi e comunque adesso si monitora la situazione e magari si rivedono le norme) e alle rivelazioni di Alizé Cornet su un Roland Garros ad alto (e taciuto) tasso Covid, lui, Matteo, sta già pensando al prossimo futuro. Una volta smaltita la ...

