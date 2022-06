Stragi Parigi: via a lettura sentenza, colpevoli 19 su 20 (Di mercoledì 29 giugno 2022) E' cominciata con forte ritardo sull'orario previsto la lettura della sentenza al processo per le Stragi jihadiste di Parigi del 13 novembre 2015. Il presidente del tribunale ha finora affermato che ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 29 giugno 2022) E' cominciata con forte ritardo sull'orario previsto ladellaal processo per lejihadiste didel 13 novembre 2015. Il presidente del tribunale ha finora affermato che ...

Pubblicità

Tullia01 : RT @repubblica: Stragi di Parigi, arriva la sentenza: 19 colpevoli su 20. Ergastolo per Salah Abdeslam - Nicolo060842 : RT @MediasetTgcom24: Stragi Parigi del 2015, colpevoli 19 su 20: c'è anche Salah Abdeslam #abdeslam #parigi #Bataclan #SalahAbdeslam https… - MediasetTgcom24 : Stragi Parigi del 2015, colpevoli 19 su 20: c'è anche Salah Abdeslam #abdeslam #parigi #Bataclan #SalahAbdeslam - Ticinonline : Carcere a vita per Salah Abdeslam. L'unico attentatore superstite è stato ritenuto «coautore» delle stragi del 13 n… - simsavit : RT @repubblica: Stragi di Parigi, arriva la sentenza: 19 colpevoli su 20. Ergastolo per Salah Abdeslam -